مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 17.. العترة يعود لشبابه وينقذ جوني وهجرس

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 17 عودة العترة إلى طبيعته مرة أخرى بعد تناوله وصفة جديدة، وذلك بعدما تحول إلى رجل مسن بسبب تركيبة أخرى للدكتور الربيع الذي يمثل دوره الفنان بيومي فؤاد، وتناول العترة الوصفة أثناء بحث إحدى العصابات عنه، معتقدين أنه هو الشخص الذين يبحثون عنه.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 17

وكشفت أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 17 الملاحقات بيع العصابية الكوليمبية وجوني والعترة وهجرس، وأثناء هروبهم من العصابة ذهبوا إلى دوار الكبير أوي، وأغلقوا الباب ليختبئوا داخل الدوار من العصابة تفاجئوا بوجود الدكتور ربيع داخل الدوار وهو يحتسي الشاي.

ودار حوار بين الدكتور ربيع «بيومي فؤاد» وجوني «أحمد مكي» لأن الدكتور ربيع كان يرفض إعطاء التركيبة إلى العترة بدون تناول وجبة العشاء في دوار الكبير، الأمر الذي استفز جوني ولكنه وعده بأن يحضر له وجبة العشاء، وبالفعل تناول العترة التركيبة وعاد إلى طبيعته أخيرا.

أحداث من مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 17

واحبطت أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 17 العصابة لأنهم دخلوا الدوار ولم يجدوا السيد الذي كانوا يبحثون عنه، ليدخل بعدها غفر الكبير أوي ويخرجوهم من الدوار.