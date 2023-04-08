محافظ بورسعيد يشارك المقيمين بجمعية كفالة اليتيم الإفطار الرمضاني 

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أبناؤه المقيمين بجمعية كفالة اليتيم ببورسعيد، الإفطار الرمضاني، بحضور مدير مديرية التضامن الاجتماعي فراج حافظ، ورئيس مجلس إدارة جمعية كفالة اليتيم إبراهيم شرارة.

روح الأسرة الواحدة

حرص محافظ بورسعيد، على مشاركة المقيمين بالجمعية الإفطار، مقدمًا خالص تهانيه القلبية بمناسبة شهر رمضان الكريم، معربًا عن سعادته بالمشاركة في تلك المناسبة، التي تجسد روح الأسرة الواحدة.

كما حرص المحافظ، على تبادل الحديث معهم للاطمئنان على أحوالهم، وتوفير كل احتياجاتهم، والتعرف على متطلباتهم وطموحاتهم المستقبلية، كونهم جزء أساسي وأصيل من المجتمع، معرباً عن سعادته لمشاركة الأطفال الإفطار الجماعي.

الرعاية الشاملة للأيتام

أكد محافظ بورسعيد، حرصه واهتمامه على التواصل الدائم والمستمر مع مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية الشاملة لجميع النزلاء، انطلاقا من المسؤولية المجتمعية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم، موضحاً أن رعاية الايتام واجب وفرض على جميع فئات المجتمع، ما يحقق الاستقرار والسلام، ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.