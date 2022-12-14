الداخلية توجه قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات بدور رعاية الأيتام والمسنين

واصلت وزارة الداخلية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، توجيه عدد من القوافل الإنسانية لزيارة عدد من دور رعاية الأيتام والمسنين، بمحافظتي القاهرة والجيزة، ومشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة وتوزيع المساعدات العينية عليهم.

ولاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً واستحساناً من قبلهم، وأثنوا على حرص وزارة الداخلية، بالمشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي.