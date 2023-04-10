أسعار تذاكر دخول السينما في العيد 2023 بمحافظة الشرقية

يستعد المواطنون بمحافظة الشرقية لاستقبال عيد الفطر المبارك 2023، ولعل من أبرز أماكن الفسح والتي يقصدها المواطنون في محافظة الشرقية في إجازة العيد، السينما وذلك للتمتع بعروض الأفلام، وتضم حديقة المصرية بلازا 3 صالات عرض، ويبحث المواطنون عن أسعارد تذاكر دخول السينما في العيد 2023، إذ تبلغ قيمة التذكرة للعرض السينمائي حوالي 75 جنيها.

أسعار تذاكر دخول السينما في العيد 2023 بالشرقية

وتستعرض بوابة الوطن أسعار تذاكر دخول السينما في العيد 2023 بالشرقية، تلك التي يقصدها المواطنون في إجازة العيد للتمتع بعروض الأفلام وذلك بالتعاقد مع الشركة المتحدة للانتاج الفني والإعلامي وعدد من الشركات الفنية، وتوجد سينما المصرية بلازا في الزقازيق.

أسعار تذاكر دخول السينما في عيد الفطر 2023 بالشرقية

أوضح المسؤولون بسينما المصرية بلازا في مدينة الزقازيق أسعار تذاكر دخول السينما بالمصرية بلازا والتي تبلغ قيمتها 75 جنيها للعرض السينمائي.

وتتميز سينما المصرية بلازا في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بأنها تضم حوالي 3 صالات عرض، تحتوي كل صالة على أكثر من 100 كرسي، كما وتمتاز سينما المصرية بلازا بعرض مزيد من الأفلام في صالات العرض المخصصة بالسينما، وتعد أسعار تذاكر دخول السينما في العيد 2023 بالشرقية، في متناول الاشخاص، إذ تبلغ سعرها 75 جنيها لتذكرة الدخول.

وبهذا تكن أسعار تذاكر دخول السيننا في العيد 2023 بالشرقية 75 جنيها للفرد الواحد.

6 حفلات بسينما الزقازيق خلال إجازة العيد

هذا وتقام حوالي 6 حفلات في سينما المصرية بلازا بالزقازيق، على ان تكون هناك مسافات بينية بين كل حفلة وآخرى، وتستقبل سينما المصرية بلازا المواطنين مع الساعة 10 صباحا وحتى نهاية اليوم.

عروض الأفلام السينما بسينما المصرية بلازا بالزقازيق

ويمكن للمواطنين بمحافظة الشرقية استهداف سينما المصرية بلازا للتمتع بعروض الأفلام السينمائية خلال أيام عيد الفطر المبارك بسعر 75 جنيها للتذكرة في العرض الواحد، مع امكانية التمتع بعروض وأفلام مختلفة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وتعلن السينما عن عروض الافلام في آواخر شهر رمضان عن أفلام العيد.

75 جنيها أسعار تذاكر دخول السينما بالشرقية

هذا ويواصل المواطنون في الشرقية البحث عن أفضل الاماكن في العيد للاستمتاع بقضاء اجازة سعيدة وتصل سعر تذكرة دخول السيننا في العيد 75 جنيها، في سياق متصل تعرض سينما الشعب عروضا سيننائية مخفضة في قصر ثقافة الزقازيق تصل الى 40 جنيها في الحفلات المسائية.