أماكن الخروج في العيد بمحافظة الشرقية بأقل تكلفة.. «فسحة على قد الإيد»

يستعد أهالي محافظة الشرقية للتنزه خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتعد حديقة الحيوان في مدينة الزقازيق من أبرز أماكن الخروج في العيد بمحافظة الشرقية بأقل تكلفة، إذ يتوافد عليها الأهالي من القرى التابعة للمركز.

أماكن الخروج في العيد بمحافظة الشرقية بأقل تكلفة

ويرجع تميز حديقة الحيوانات في مدينة الزقازيق بأنها أبرز أماكن الخروج في العيد بمحافظة الشرقية بأقل تكلفة، بسبب انخفاض سعر التذاكر، حيث لا يتعدى ثمن التذكرة 5 جنيهات، في مقابل التنزه ومشاهده الحيوانات واستخدام الأطفال للمراجيح.

ممشى الزقازيق من أبرز أماكن الخروج في العيد بمحافظة الشرقية بأقل تكلفة

ممشى الزقازيق الذي يمتد من أمام مبنى ديوان محافظة الشرقية، يعد أيضا من أبرز أماكن الخروج في العيد بمحافظة الشرقية بأقل تكلفة، حيث لا يحتاج الأهالي إلى دفع أي رسوم، ويمكنهم التنزه والجلوس على كورنيش بحر مويس للاستمتاع بالبحر والهواء.

نادي العائلات بالزقازيق يستقبل الزائرين في العيد بأقل تكلفة

وفي منطقة الصيادين ناحية القناطر التسعة يوجد نادي الأمل للعائلات ، ويضم متنزهات وحدائق ومقاعد لجلوس المواطنين وألعاب للأطفال، ومقام على مساحة 2000 متر

كما يضم النادي حاويات متحركة قابلة للفك والتركيب لتقديم خدمات الوجبات السريعة والمشروبات للمترددين والزائرين من المواطنين. ويستعد لاستقبال الزائرين خلال عيد الفطر بمحافظة الشرقية.

بالإضافة إلى الحديقة العامة بشارع الجلاء ناحية مجلس مدينة الزقازيق والتي يتم الدخول بتذاكر بسعر 2 جنيه، ويستطيع الأطفال استخدام العاب مختلفة بمبالغ بسيطة كما تتوافر الاستراحات الجلوس ذويهم، وقضاء أوقات ممتعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

طوارئ بالشرقية لتجهيز أماكن الخروج في العيد

وقبل قدوم موعد عيد الفطر تشهد محافظة الشرقية رفع حالة الطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، والجهات الحكومية المختلفة للاستعداد للعيد وتوفير الأجواء المناسبة التي تساعد المراطتين على الاستمتاع باحتفالات العيد، والحيلولة دون وقوع أي شيء قد يشوب أو يعكر صفو الاحتفالات.

ووجه محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل في الشوارع والميادين بمختلف مراكز المحافظة من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.