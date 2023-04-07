«رياضة الشرقية» تنظم ندوة تثقيفية لعضوات نادي الفتاة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة للوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ندوة تثقيفية لعضوات نادي الفتاة

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة، قامت إدارة أندية الفتاة والمرأة بالمديرية بتنظيم ندوة تثقيفية عن «طرق التربية السليمة داخل الأسرة»، وذلك بمركز شباب الاخيوة التابع لإدارة شباب الحسينية، وبمشاركة 30 فتاة من عضوات نادي الفتاة والمرأة بمركز الشباب.

الأسرة البيئة الأساسية الأولى التي تحضن الأبناء

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام حسين جاد مدرب تنمية مهارات معتمد من الوزارة، بتقديم الندوة والتي أوضح فيها أن الأسرة هي البيئة الأساسية الأولى التي تحضن الأبناء والتي ينشأ فيها الأطفال بطريقة تتفق مع ما هو سائد في المجتمع.

كما استعرض أساليب التربية الحديثة، مثل القدوة الحسنة واحترام الوالدين لبعضهما واحترام الطفل أمام الآخرين والإشادة بجهوده دائماً والتقدير والمكافأة والنقاش والإقناع وإعطاء الطفل بعض الحرية والصداقة بين الوالدين والأطفال وإظهار الحب للأطفال بالإضافة لتعليم الأبناء كيفية حل بعض المشاكل التي تواجههم دون الاعتماد على الآخرين.