مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 17.. شرشابي يعيد العترة شابًا بتركيبة طماطم

لجأ الدكتور ربيع خلال أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، والذي يعرض على قناة أون عقب أذان المغرب مباشرة، إلى بروفيسور شرشابي؛ لكي يعيد العترة طفلا بعدما أصبح عجوزًا كهلًا.

الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 7

واستطاع البروفيسور شرشابي والذي يقدم دوره الفنان حمزة العلي، أن يعد تركيبة من الطماطم الشيري لإعادة العترة إلى ما كان عليه في الشابق،عكس التركيبة التي جهزها الدكتور ربيع وكانت تحتوي على طماطم عادية أدت إلى تحول العترة لعجوز.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

ويشارك مسلسل الكبير أوي 7، عددا من نجوم الكوميديا؛ أبرزهم: أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل، كما ضم المسلسل عدد من ضيوف الشرف كان ابرزهم الفنان علاء مرسي ومحمد محمود وحمزة العلي وأحمد السقا ولورديانا، ويعرض يوميا عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، وتتم الإعادة الأولى 12:30 منتصف الليل والثانية 2:00 مساء.