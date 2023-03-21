توقيع قانون يرفع السرية عن وثائق استخباراتية أمريكية عن منشأ كورونا

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، قانونا يرفع السرية عن وثائق استخباراتية عن منشأ فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أقر مجلس «النواب» الأمريكي تشريعا يطالب مدير المخابرات الوطنية برفع السرية عن المواد المتعلقة بأصل فيروس كورونا، وتطلب مشروع القانون، رفع السرية عن المعلومات حول الروابط المحتملة بين معهد «ووهان لعلم الفيروسات» الصيني وبين نشأة الفيروس، في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد الموافقة على القانون.

رفع السرية عن مواد معينة حول أصل فيروس كورونا

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن بايدن وقع، أمس الاثنين، قانونًا يطالب مدير «المخابرات الوطنية»، برفع السرية عن مواد معينة حول أصل فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وشدد بايدن، على ضرورة التوصل إلى منشأ فيروس كورونا بما في ذلك روابط محتملة مع معهد «ووهان لعلم الفيروسات» الصيني، مضيفا في بيان، إن الإدارة الأمريكية سترفع السرية وستنشر أكبر قدر ممكن من المعلومات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان مجلس «الشيوخ» الأمريكي، أقر في بداية شهر مارس الجاري، مشروع القانون.