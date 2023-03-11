النشرة الأمريكية: انتقادات لميزانية «بايدن» ومشروع قانون حول منشأ كورونا

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، أحداثا تنوعت ما بين سياسية وأمنية وصحية أهمها، تعليق رئيس مجلس «النواب»، حول الميزانية المقترحة من بايدن للعام المقبل 2024.

وقال رئيس مجلس «النواب» الأمريكي، الجمهوري كيفن مكارثي، إن الميزانية المقترحة من الرئيس، جو ‏بايدن للعام المقبل 2024، إلى «الكونجرس»، المتضمنة تريليونات من الضرائب الجديدة، غير جادة على الإطلاق، مضيفا عبر «تويتر» إن بلاده لديها مشكلة إنفاق وليست إيرادات.

الرئيس الأمريكي: مستعد للقاء رئيس «النواب» في أقرب وقت

وكان بايدن، قال في وقت سابق، للصحفيين، إنه سيكون على استعداد للقاء مكارثي، في أقرب وقت، إذا عرض اقتراح ميزانية الجمهوريين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي إطار قضية منشأ فيروس كورونا، أوضحت الرئاسة الأمريكية، أن بايدن يؤيد نشر معلومات استخبارات بلاده حول الموضوع، وأوضحت المتحدثة باسم «البيت الأبيض»، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي أنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا سيوقع الرئيس القانون الذي صادق عليه «الكونجرس» حول نشر كافة المعلومات الاستخباراتية.

وأمس الجمعة، وافق مجلس «النواب» الأمريكي، بالإجماع على مشروع قانون يهدف إلى رفع السرية عن المعلومات الاستخبارية حول وجود روابط محتملة بين فيروس كورونا ومختبر صيني يشتبه بأن العدوى تسربت منه.

سحب أكثر من 3.2 مليون لعبة أطفال من «كاليكو كريتيرز» بأمريكا

من جانبها، قررت «لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية» سحب أكثر من 3.2 مليون لعبة للأطفال من منتجات «كاليكو كريتيرز» من الأسواق، على خلفية ارتباطها بوفاة طفلين اختناقا: الأولى حصلت في اليابان في عام 2015 مع طفل «9 أشهر»، والثانية في نيو مكسيكو خلال 2018 مع طفل «سنتين»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي قضية اختطاف 4 أمريكيين وقتل اثنين منهم، في المكسيك، اعلنت سلطات الدولة الأخيرة، اعتقال 5 أشخاص يشتبه في تورطهم بالحادث.

اقتصاديا، قررت الإدارة الأمريكية، تأييد مشروع لشركة «كونوكو فيليبس» لحفر الآبار في حقل ويلوو للنفط «تقدر احتياطاته بـ 600 مليون برميل» في «ولاية ألاسكا»، وقالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية نقلا عن مصادرها، إن الإعلان عن الموافقة سيتم الأسبوع المقبل.

بدورها، تسببت أزمة بنك سيليكون فالي «إس في بي»، الذي أغلقته السلطات الأمريكية، في موجة ذعر داخل القطاع المصرفي، فيما عهدت السلطات الأمريكية، إدارة الودائع إلى المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع.