تفاصيل استدراج سائق أوبر من مدينة نصر لمسطرد.. «ضربوه بالنار وسرقوه»

الشاب محمد عصام يبلغ من العمر 32 عامًا، خرج من منزله قاصدًا لقمة عيشه عندما من خلال العمل على سيارته لتوصيل المواطنين لأماكنهم المرغوب فيها، ليتم استدراجه من قبل شخصين على الطريق الدائري ناحية شبرا الخيمة، بحجة توصيلهما لمكان غير معلوم وعندما استقلا معه السيارة أطلقا عليه عيار ناري من الظهر بمنطقة تقاطع الطريق الدائري مع محور العصار بدائرة مركز قليوب «مسطرد»، وفرا هاربين بالسيارة وتركا جثمانه على جانب الطريق وسط بركة من الدماء حتى جرى العثور على جثمانه بكامل ملابسه.

جريمة على الطريق الدائري

في تمام الساعة التاسعة من مساء أول أمس، استقبلت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة قليوب، يفيد بالعثور على جثة سائق يدعى محمد عصام مُصاب بطلق ناري في الظهر بدائرة القسم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتعمل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، على قدم وساق للتمكن من كشف لغز، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة بنها تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفنه اليوم بعد انتهاء الإجراءات.

المجني عليه كان يقيم بمفرده بعد وفاة والدته

«الوطن» تواصلت مع صديق المجني عليه لكشف ملابسات الواقعة واللحظات الأخيرة في حياة الشاب محمد عصام، قائلا: «محمد عصام خرج للعمل على سيارته كسائق أوبر، في تمام الساعة الثامنة من مساء الخميس، بعد أن تناول وجبة الإفطار، وكان وصل أحد الأشخاص على الطريق الدائري، وقام المتهمان باستدراجه عبر برنامج أوبر ولما وصل لهم وركبوا معاه السيارة، أنهوا حياته وتركوه أسفل تقاطع الطريق الدائري مع محور العصار بدائرة مركز قليوب وعلموا من الأجهزة الأمنية بالعثور على السيارة في منطقة المعصرة جنوب حلوان لأن السيارة كان يوجد بداخلها gbs ما ساعدت رجال الشرطة في العثور عليها».

وتابع: «محمد عصام شاب يقيم بمفرده بعد وفاة والدته في منطقة مدينة نصر، ويحب العمل، كان يعمل ليلًا ونهارًا»، مطالبًا بسرعة القبض على المتهمين وتقديمهما للمحاكمة العاجلة».