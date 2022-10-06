سقوط عصابة سرقة الموتوسيكلات بدمياط.. ارتكبوا 21 جريمة بـ«قصافة»

ضبط قطاع الأمن العام، تشكيلا عصابيا في دمياط، تخصص نشاطه في سرقة الدارجات النارية، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخائر دون ترخيص.

المتهمون لهم معلومات جنائية

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام، أنّ 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية، مُتخذين من دائرة المركز محل إقامتهم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم «2 طبنجة – عدد من الطلقات من ذات العيار – سلاح أبيض - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة - مقص حديد - قصافة حديدية».

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 21 واقعة بدوائر «مركزي شرطة فارسكور - دمياط – أقسام شرطة أول وثان دمياط - دمياط الجديدة»، وأضافوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهم الإجرامي، وأمكن ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.