الأمن يكشف لغز مقتل سائق توك توك في أسوان.. واقعة سرقة انتهت بـ«جريمة»

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة العثور على جثة سائق بإحدى المجارى المائية في أسوان، حيث جرى ضبط مرتكبي الواقعة «مسجلين خطر»، وتبيّن ارتكابهما الواقعة لسرقة المجني عليه.

جثة متحللة

وذكرت تحريات قطاع الأمن العام، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للقطاع، أنّه تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز بغياب نجله سائق توك توك عن مسكنهما، وفي وقتٍ لاحق تبلغ من بعض الأهالي بالعثور على جثة أحد الأشخاص بها جروح متفرقة بالجسم بإحدى المجاري المائية بدائرة مركز شرطة نصر النوبة، وباستدعاء المُبلغ تعرف على الجثة وقرر أنّها لنجله المتغيب.

مسجلين خطر وراء الجريمة

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أنّ وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو.

القبض على المتهمين

وجرى استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث استدرجا المجني عليه بزعم توصيلهما إلى إحدى القرى بدائرة مركز شرطة نصر النوبة، وأثناء استقلالهما رفقته، غافله أحدهما وخنقه باستخدام حبل كان بحوزته، واعتدى عليه بـ سلاح أبيض «كتر» حتى فارق الحياة، وألقيا المجني عليه بمحل العثور عليه، واستوليا على التوك توك وهاتف المجني عليه، وبإرشادهما أمكن ضبط التوك توك، والهاتف المحمول المستولى عليهما، كما أضاف أحدهما بتخلصه من الأدوات المستخدمة الحبل والسلاح الأبيض.