مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17.. التكفيريون يحرقون كتاب محفوظ عبد الرحمن

يتابع مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17 أحداث الحلقة الماضية، إذ يواصل رجال الجيش حربهم على التنظيم الإرهابي في مدينة الشيخ زويد خلال محاولتهم السيطرة على المدينة من أجل إعلانها إمارة تابعة لهم، وخلال وجودهم في المدينة يقوم التكفيريون بحرق الكتب الموجودة في المدارس والمكاتب، من بينها كتاب بعنوان عاشق المسرح والتاريخ محفوظ عبد الرحمن في محاورات النقاد، وهو عن الكاتب الراحل الكبير محفوظ عبد الرحمن.

ويبدأ الجيش هجومه على التكفيرين خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17 من خلال طيارات الأباتشي، ويطلب أحد التكفيرين بحرق إطارات السيارات كلها حتى يملأ الدخان المكان كله ولا يستطيع الطيران تحديد أهدافه بدقة.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17.. الإرهابيون يشعرون بالذعر بعد هجوم الجيش

يشعر الإرهابيون بالذعر بعد هجوم الجيش بالطيران عليهم، ويطلب حكيم (فتحي عبد الوهاب) منهم الثبات وعدم الهروب، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17، ويطلب من أبو أسامة (وليد فواز) أن يخطب بهم ليحثهم على الثبات.