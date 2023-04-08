يبحث المشاهدون عبر محركات البحث عن موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101، والذي ينافس ضمن المارثون الرمضاني لعام 2023، وتدور أحداثه حول وقائع حقيقة ترصد بطولات الجيش المصري في مواجهة الإرهاب في سيناء.

موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون

يبدأ عرض المسلسل على قناة أون في تمام الساعة 8.45 مساءً، ويعاد المسلسل في تمام الساعة 3 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 10 صباحًا.

كما يعرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون دراما في تمام الساعة 7 مساءً، ويعرض مرتان الأولى 3 صباحًا والإعادة الساعة 10 صباحًا.

وتفاعل الجمهور مع الحلقات السابقة من مسلسل الكتيبة 101 التي تسلط الضوء على بطولات الجيش المصري في مواجهة الإرهاب في سيناء.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 يعد ملحمة وطنية مكونة من 20 حلقة فقط، يشارك فيها عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم عمرو يوسف، وآسر ياسين، ونهال عنبر، ولبلبة، ورشا مهدي، وغيرهم من الفنانين، من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.