موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON اليوم

يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة 17 مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON، الذي ينافس خلال المارثون الرمضاني 2023، وتفاعل المتابعين مع الحلقات السابقة التي كانت مليئة بالأحداث والوقائع التي توثق بطولات الجيش المصري في سيناء.

مواعيد عرض الحلقة 17 مسلسل الكتيبة 101

ويُذاع مسلسل الكتيبة 101 على شاشة قناة ON يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً، ثم يُعرض في تمام 10 مساءً على قناة ON دراما، وتعاد الحلقة الـ17 على نفس القناة، في تمام الساعة 3 من صباح الغد، أما الإعادة الثانية تكون في العاشرة صباحًا.

بطولات مسلسل الكتيبة 101

واستطاع المسلسل تحقيق نجاحًا ملحوظًا وردود فعل إيجابية بعد عرض الحلقات الأولى، التي تفاعل معها الجمهور، ويتناول مسلسل الكتيبة 101 على مدار 20 حلقة فقط، بطولات الجيش المصري في مواجهة الإرهاب في سيناء.

مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 من بطولة آسر ياسين، وعمرو يوسف، وفتحي عبدالوهاب، ووليد فواز، ووفاء عامر، إضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهم، محمد رجب، ومحمود عبدالمغني، وكريم فهمي، وأحمد سلطان، وأحمد حسني صالح.