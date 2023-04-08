مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16.. توثيق معركة مصر ضد الإرهاب

تصدر مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16 «تريند» منصات التواصل الاجتماعي بعد ساعات من عرضها، وذلك بسبب الأحداث التي تطرقت لها الحلقة للمرة الأولى حيث ألقى الجمهور نظرة عن قرب على محاولة التنظيم الإرهابي في احتلال مدينة الشيخ زويد وإعلانها إمارة إسلامية تابعة للتنظيم، ولكن ينجح الجيش في إحكام سيطرته على المدينة ويعيد التكفيرين إلى جحورهم مرة أخرى.

وشهدت أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16، دخول عناصر التنظيم الإرهابي إلى الشيخ زويد، ويطلب حكيم (فتحي عبد الوهاب) من أبو أسامة (وليد فواز) إعلان الخبر للجميع من منبر مسجد المدينة، ولكن تدخل الجيش ومواجهة الظباط والجنود أفشلت مخطط التنظيم الإرهابي، وجاء في نهاية الحلقة مشاهد حقيقية من دخول العناصر التكفيرية للمدينة ومن الهجمات على الكمائن في سيناء.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16

ردود فعل إيجابية لـ مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16

وحظي مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16 بردود فعل إيجابية من الجمهور بعد عرض الحلقة التي وثقت محاولة سيطرة التنظيم الإرهابي على سيناء وتصدي قوات الجيش لها ببسالة.