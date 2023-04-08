مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17.. هجوم شرس من الأباتشي على الإرهابيين

بدأت طيران الجيش المصري خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17، الهجوم على الإرهابيين أثناء محاولتهم السيطرة على مدينة الشيخ زويد، وهو ما خلق حالة من الذعر في نفوسهم، وطلب منهم حكيم (فتحي عبد الوهاب) إشعال النيران في إطارات السيارات حتى يغطى عليهم الدخان وتخطئ الطائرات إصابتهم، كما يطلب من أبو أسامة (وليد فواز) أن يخطب في التكفيريين حتى يهدئ من ذعرهم ويحثهم على الثبات في مواجهة الجيش.

وكشفت أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17، تصرفات التكفيريين بعد دخول مدينة الشيخ زويد حيث أشعلوا النيران في الكتب داخل المدينة وأشاعوا الذعر بين أهالي المدينة.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17.. أهالى الظباط يشعرون بالخوف على أبنائهم

تشعر والدة المقدم خالد (آسر ياسين) بالذعر بعد إعلان دخول التنظيم الإرهابي إلى الشيخ زويد، خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17، خاصة عندما تجد هاتف نجلها مغلقا ولا تستطيع الوصول إليه، وتهاتف زوجته (رشا مهدي) وتطلب منها أن تطمئنها في أي وقت يحدثها فيه.