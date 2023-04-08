«التنمية المحلية»: معارض السلع الاستهلاكية مستمرة حتى نهاية رمضان

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، استمرار المحافظات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية فى التوسع في افتتاح معارض «أهلاً رمضان» هذا العام، واستمرارها حتى نهاية شهر رمضان المبارك، للعمل على توفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن معارض ومنافذ السلع، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة، تغطي كل أحياء ومدن الجمهورية، وتصل للقرى والأماكن النائية، من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، تتراوح بين 25 إلى 30%، والتركيز على السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين، كاشفا لـ«الوطن»، عن استمرار المعارض والمنافذ حتى نهاية شهر رمضان.

ترشيد الطاقة

وأكد استمرار المحافظات في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث يتم خفض الإنارة بالشوارع، بما لا يتعارض مع الصالح العام وسلامة المواطنين، ويتم التركيز على المباني الحكومية من مبان المحافظات والأحياء والمديريات، حيث يتم غلق الإضاءة والأجهزة بعد ساعات العمل، باستثناء الأمور الضرورية.

وأشار إلى أنه يجري العمل على خفض الإضاءة في واجهات الأنشطة التجارية والإعلانات بالشوارع، وهذا حقق نسب جيدة في ترشيد الاستهلاك بالمحافظات، من أجل توفير الطاقة والاستفادة منها.

مواعيد عمل المحلات

ولفت إلى استمرار عمل المحلات والالتزام بمواعيد الغلق في شهر رمضان، وفق قرار مجلس الوزراء، حيث يتم مراعاة نشاط المحلات والمطاعم والمقاهي، والإقبال عليها يزداد في الفترة المسائية، حيث تعمل تلك الأنشطة حتى ساعة متأخرة من الصباح في الثانية صباحا، باستثناء الورش تعمل حتى العاشرة مساء، وهناك أنشطة مسموح لها بالعمل على مدار 24 ساعة، وهي السوبر ماركت والصيدليات والمخابز ومحلات الخضار والفاكهة.