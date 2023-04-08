كل ما تريد معرفته عن الوثائق الأمريكية المسربة.. نُشرت على مواقع التواصل

خلال الفترة الأخيرة أصبح الحديث عن الوثائق السرية الأمريكية التي تم تسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن أوراقا خاصة بشأن الهجوم الأوكراني المضاد والمزمع حدوثه في الربيع القادم، كما تضمنت الوثائق مخططات وتفاصيل حول الأسلحة، مما يشكل أزمة حقيقة لوزارة الدفاع الأمريكية.

تحقيقات بسبب الوثائق الأمريكية المسربة

ووفق بيان نشرته وزارة العدل الأمريكية الجمعة الماضية، فقد بدأت فتح تحقيقات موسعة بشأن الوثائق الأمريكية المسربة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال المتحدث باسم الوزارة إنه يتم التواصل مع وزارة الدفاع فيما يتعلق بتلك القضية.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة الامتناع عن الإدلاء بأي تعليقات حول هذه القضية، خاصة أنها تتضمن أجزاء تتعلق بالحرب الأوكرانية منذ شهر واحد فقط، بالإضافة إلى أسرار خاصة بالأمن القومي الأمريكي متعلقة بالصين ومنطقة الشرق، فضلا عن بدء وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» فتح تحقيقات عن تسريب الوثائق المتعلقة بالهجوم الأوكراني خلال الأسابيع المقبلة، ونشرها على موقعي تويتر وتليجرام.

ووفق ما نشر بموقع نيويورك تايمز فإن البنتاجون يقوم حاليًا بتقييم الاختراق الأمني، فيما يعمل البيت الأبيض على حذفها من مواقع التواصل الاجتماعي.

الوثائق الأمريكية المسربة

وتضمن الوثائق الأمريكية المسربة على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حساسة، بداية من خطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو» لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، وما يزيد من حجم المشكلة هي أن تلك الوثائق حديثه لا يتعدي عمرها 5 أسابيع، وأخرها مؤرخ في مطلع مارس الماضي.

وتلك اوثائق كشفت عن تريب 12 لواء قتاليًا أوكرانيا، منهم 9 تم تدريبهم من قبل الولايات المتحدة وحلف الناتو، بالإضافة إلى الأسلحة التي سيتم استخدامها في الهجوم ومنها 250 دبابة وأكثر من 350 عربة ميكانيكية، و480 مركبة وغيرها.

كما كشفت الوثائق عن معدل الانفاق على الذخيرة التي تسيطر عليها أوكرانيا عسكريا بما قيها راجمات الصواريخ «هيمارس»، وأنظمة صواريخ المدفعية الأمريكية الصنع التي أثبتت فعاليتها العالية ضد القوات الروسية.

وتدعي الوثائق المسربة أن روسيا تكبدت خسائر في القوات تتراوح بين 16000 و17500 بينما بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 71500، وهو فرق مذهل يتعارض مع رواية النصر التي توقعتها كييف.