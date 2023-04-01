موعد إعادة مسلسل جميلة على قناة ON TV.. أزمة تسريب فيديو لـ شهيرة

يأتي موعد إعادة مسلسل جميلة على قناة ON TV، في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الصراع والأزمات حول ريهام حجاج، آخرها تسريب فيديو لوالدتها شهيرة وتقوم بدورها سوسن بدر، مع حبيبها طارق نصار، وذلك عن طريق زوجته التي قررت الانتقام منهما لعلاقتهما وطلاقها، وقامت بتسريب الفيديو على السوشيال ميديا، الأمر الذي سبب أزمة كبيرة تسببت في محاولة شقيق جميلة الانتحار.

موعد إعادة مسلسل جميلة على قناة ON TV

يأتي موعد إعادة مسلسل جميلة على قناة ON TV في الساعة 5 صباحًا، فيما تعرض الحلقة 10 من مسلسل جميلة مساء اليوم على نفس القناة في الساعة 11.15 مساءً، إلى جانب عرضها على منصة watch it الإلكترونية.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

وشهدت الحلقة 9 من مسلسل جميلة، انهيار والدة جميلة بعد تسريب فيديو لها، واقترحت جميلة للخروج من المأزق ادعاء والدتها كذبًا أنها خلال مكالمتها المسربة مع حبيبها، كانت منفصلة عن زوجها ولكن لم يتم إعلان خبر الطلاق بسبب حالته الصحية، وهو الاقتراح الذي رفضته والدتها.

أزمة جميلة

وشهدت الحلقة محاولة أكرم شقيق جميلة، الانتحار بسبب فيديو والدته، وتم نقله إلى المستشفى وإنقاذ حياته، مع رفض الأطباء خروجه من المستشفى قبل خضوعه لجلسة مع الاستشاري النفسي، لمعرفة سبب إقدامه على خطوة التخلص من حياته.