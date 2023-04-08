تسريب خطط أمريكية لدعم الجيش الأوكراني.. و«البنتاجون» يحقق في الأمر

أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إلى تسريب جديد لوثائق أمريكية سرية على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالحرب الأوكرانية.

وأمس الأول الخميس، قالت «نيويورك تايمز»، إن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» تحقق في كيفية نشر وثائق على وسائل التواصل الاجتماعي عن تفاصيل خطط لتعزيز الجيش الأوكراني، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت السلطات في «دونيتسك» الموالية لروسيا، إن الجيش الأوكراني سيتكبد خسائر فادحة بالساعات الأولى من هجومه المضاد، مضيفة على لسان يان جاجين مستشار القائم بأعمال رئيس المقاطعة التي أعلنت روسيا ضمها على إثر استفتاء في 2022 إلى أراضي «روسيا الاتحادية»، إن العسكريين الذين سيشاركون في الهجوم الأوكراني أتموا تدريباتهم في دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح جاجين، لقناة «روسيا ــ1» التلفزيونية، إن الفرصة ستكون متاحة لقوات «موسكو» الجوية لسحق العناصر الأوكرانية.

وتستعد السلطات في العاصمة الأوكرانية «كييف» لاستفزاز بـ«مقاطعة سومي» شمال شرق أوكرانيا، يحاكي استخدام القوات الروسية، ذخيرة كيميائية، بهدف صرف أنظار العالم عن جرائم «النازيين»، وتشويه سمعة «موسكو» على الساحة الدولية، وفقا لما أعلنه مقر التنسيق بين الإدارات الروسية.

وكانت تقارير، كشفت في وقت سابق، إن 4 دول بينها الولايات المتحدة، وألمانيا والمجر، تعارض جهود دول في «الاتحاد الأوروبي» بما في ‏ذلك بولندا ودول البلطيق، لتزويد «كييف» بخارطة طريق للانضمام إلى «الناتو»، في قمته المقبلة ‏المنعقدة في يوليو المقبل، وفقا لما ذكره 4 مسؤولون مشاركين في المفاوضات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بدوره، عاد موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إلى إظهار حسابات روسية من بينها الرئاسة «الكرملين» والخارجية والدفاع ووزارات أخرى، وسفارات «موسكو» في الخارج، خلال عمليات البحث.