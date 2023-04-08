مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17.. الجيش يحبط مخطط الإرهاب في الشيخ زويد

استطاع رجال الجيش، تحديد مركز الاتصالات الخاص بالتكفيرين في الشيخ زويد، خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17، في تصفية مركز القيادة والاتصالات الخاص بالتكفيرين في الشيخ زويد، مما ساعدهم على حسم المعركة لصالحهم بشكل كبير، بينما استطاع الضابط هارون في فك حصار العناصر التكفيرية على الكمائن.

ونجح رجال القوات المسلحة في الانتصار على التنظيم الإرهابي وعناصره داخل مدينة الشيخ الزويد، ورفع العلم المصري عليها، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17، وانتاب الإرهابين حالة من الذعر بعد سيطرة الجيش على الوضع، حيث حاول الإرهابي أبو أسامة (وليد فواز) الهرب وقام بتفجير عدد من العبوات الناسفة داخل المدينة.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17.. استشهاد النقيب أحمد الدرديري

يستشهد عدد كبير من الضباط والجنود خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17، مواجهة التكفيرين من بينهم العقيد أحمد الدرديري (محمد رجب)، والمجند عبد الرحمن (عمرو وهبة) وذلك أثناء دفاعهم عن بلادهم وأرضهم في مواجهة القوى الغاشمة.