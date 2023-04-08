«الإسلام دين الإنسانية والرحمة والسلام» سهرة رمضانية لأوقاف سوهاج

أقامت اليوم مديرية أوقاف سوهاج سهرة رمضانية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة للتعرف على صحيح الإسلام حيث تعقد السهرة الرمضانية يوم السبت من كل أسبوع بقصر ثقافة سوهاج بتمام الساعة 9 مساءا عقب صلاة التراويح بمشاركة عددا من العلماء والمبتهلين للمساهمة في رفع المستوى التثقيفي والتوعوي لدى الجماهير وفقا لبيان الدكتور محمد حسنى أبو الدهب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج.

الإسلام دين الإنسانية والرحمة والسلام بسهرة الأوقاف

حيث شارك بالسهرة الرمضانية لليوم كل من الدكتور سعد خلف عبد الوهاب أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية بمحافظة سوهاج والشيخ على محمد على خليل مدير الإرشاد الديني بمديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج وتناولت السهرة الرمضانية موضوع «الإسلام دين الإنسانية والرحمة والسلام».

أهداف السهرات الرمضانية بسوهاج

وأضاف بيان أوقاف سوهاج أن تلك السهرات هدفها نشر الأخلاق الفاضلة، والقيم النبيلة، والثقافة الرشيدة، بين المواطنين وإضفاء مبدأ التكافل الاجتماعي، والعمل على ترسيخ قيم الحوار والمشاركة الإيجابية، والاستفادة من الوقائع والانتصارات التاريخية التي حدثت في الشهر الفضيل.