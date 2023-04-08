10 معلومات عن مقتل الملياردير الأمريكي بوب لي.. اتصل بالشرطة ومات

أصبح مقتل الملياردير الأمريكي بوب لي حديث السوشيال ميديا لا سيما بعد تغريدة إيلون ماسك عن حادث الطعن الذي تعرض له، وكانت السبب في وفاته وهو لم يتجاوز الـ43 عاما في أكثر المناطق هدوءًا وبعيدًا عن الجريمة بسان فرانسيسكو.

وفيما يلي، يعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها على مدار اليوم، أهم المعلومات المتاحة عن مقتل الملياردير الأمريكي بوب لي، في السطور التالية:

من هو الملياردير بوب لي؟

ووفق ما نشر موقع blog.crazybob عن المعلومات الشخصية للراحل، ولد الملياردير بوب لي في 20 ديسمبر 1979 لأبوين أمريكيين في مقاطعة سانت لويس بولاية ميووري بالولايات المتحدة.

والداه هما نايت وريك لي، ولديه شقيق واحد هو أوليفر لي، وتوفيت والدته عام 2019.

انتقل بوب مع والده إلى ميل فالي بكاليفونيا، إلا أنه عاد مرة أخرى إلى ميامي في أكتوبر 2022.

التحق بمدرسة ليندبيرغ، وكان معروفا بلقب Turbo Pascal بين أصدقائه، كما كان يجب لعب كرة الماء.

ولد بوب لي بإعاقة خلقية في أصابع يديه، ما جعله يخضع لعملية جراحية لاستئصال الزوائد.

كما أنه تزوج من كريستنا لي وانفصل عنها في 2019 ويوجد لديه منها طفلان.

معلومات عن مقتل الملياردير الأمريكي بوب لي

قتل الملياردير الأمريكي في 4 أبريل الجاري، بسبب حادث طعن في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا عن عمر يناهز 43 عاما.

ففي صباح الثلاثاء الماضي، تم طعن الملياردير الأمريكي خلال وجوده في الشارع الرئيسي لحي رينكون هيل بسان فرنسيسكو، مرتين.

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة "لي" وهو جريح يتعثر في سيارة متوقفة محاولا طلب المساعدة، ثم سقط بعد ذلك على الأرض، وابتعدت السيارة على الفور، ما جعله يفقد الوعي.

واتصل "لي" برقم الطوارئ، وبحلول الوقت الذي وصلت فيه الشرطة إلى مكان الحادث كان فاقدًا للوعي، وجرى نقله إلى مستشفى محلي وتوفي متأثرا بجراحه عن عمر يناهز 43 عاما، وفق ما نشر موقع سكاي نيوز.

تكريمات بعد مقتل الملياردير الأمريكي

بعد إعلان وفاة الملياردير الأمريكي في سان فرانسيسكو، تدفقت التكريمات، إذ وصف الرئيس التنفيذي لشركة MobileCoin جوشوا جولدبارد، الملياردير الراحل بأنه «دينامو»، بينما وصف الرئيس التنفيذي لشركة Square جاك دورسي، الأخبار بأنها «مفجعة»، بينما كتب الموظف السابق في Google جوشوا بلوخ، أن لي كان «رائعًا»، وفق تقرير نشر بموقع "سي إن إن بيزنس".