القصة الكاملة لمقتل الملياردير بوب لي.. لم يساعده أحد

خلال الفترة الماضية، أصبح حادث مقتل المليادرير بوب لي مؤسس تطبيق «كاش اب»، الذي تقدر قيمته السوقية بمليارات الدولارات، إذ وقع الحادث في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، في منطقة غير شائع بها الحوادث أو المشكلات بوجه عام.

وترجع الأزمة الحقيقية في تلك الحادثة، إلى ما ورد عن وسائل الإعلام عن تجاهل المارة للمياردير خلال إصابته، بينما كان يطلب المساعدة من المارة، حتى إنه طلب المساعدة من سائق كان يقف، إلا أنه تركه وهرب بسيارته، حتى أنه اتصل بخدمة الطوارئ.

وفيما يلي، نعرض القصة الكاملة لمقتل الملياردير بوب لي، للإجابة على بعض التساؤلات التي تشغل بال رواد السوشيال ميديا، والتي جاءت على النحو التالي:

من هو الملياردير بوب لي؟

يمكن القول أن بوب هو المؤسس الأول لتطبيق النقدي كاش اب، وهي شركة تكنولوجيا الدفع النقدي، وقد تجاوزت قيمتها السوقية مليارات الدولارات، أطلقه عام 2013، وتتيح للمستخدمين تحويل الأموال من خلال الهواتف الذكية فقط، ووفق الإحصائيات فأن مستخدمي التطبيق في 2017 نحو 7 ملايين مستخدم شهريًا، الأمر الذي ارتفع لنحو 30 مليون مستخدم في 2020 حيث وصلت قيمتها 40 مليار دولار.

قصة مقتل الملياردير بوب لي

وعن حادث مقتل الملياردير، فقد حدثت في حي إيست كات بمدينة سان فرنسيسكو، حيث كان يتحرك في شارع عام، ثم قام شخص كان يسير قام بطعنه في الصدر مرتين، الذي حاول طلب المساعدة من المارة، حتى أنه شاهد سيارة بيضاء كانت متوقفة في وضع الانتظار فحاول أن يرفع قميصه ليظهر أنه تعرض للإصابة في محاولة لطلب المساعدة، ثم سقط على الأرض، لكن السائق هرب دون تقديم أي مساعدة.

ووفق وسائل إعلام عالمية، حاول أن يطلب المساعدة وحاول النهوض وطلب المساعدة إلا أنه لم يساعده أي شخص، حتى تعرض للسقوط مرة أخرى أمام «بورتسايد» وهو أحد المباني السكنية، فقام بوب بالاتصال برقم الطوارئ 911، التي حضرت خلال 6 دقائق، لتكتشف أنه فاقد للوعي.

لكنه لقي حتفه بعد فترة قصيرة من وصوله إلى مستشفى سان فرانسيسكو الفرنسية بسبب إهمال حالته.

رأي الشرطة الأمريكية في مقتل الملياردير

وبعد انتشار الأخبار وتغريدة إيلون ماسك الذي قال فيها «أشعر بالأسف لسماع خبر حادث القتل، مؤكدًا انه يعرف العديد من الأشخاص الذين تعرضوا لاعتداءات شنيعة، وفي حالة القبض على المجرم فغالبا ما سوف يتم إطلاق سراحة على الفور»

وبعد هذا كشفت الشرطة الأمريكية إن الملياردير تعرض للهجوم في وقت مبكر يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت إدارة شرطة سان فرانسيسكو في بيان صحفي إن الضباط استجابوا لتقرير عن حادث طعن في الشارع الرئيسي في الساعة 2.35 صباحًا ووجدوا رجلاً يبلغ من العمر 43 عامًا يعاني من جروح طعنات على ما يبدو، توفي لاحقا في المستشفى.

وحتى الآن لم تعلن الشرطة في سان فرنسيسكو ما إذا كان حادث الطعن عشوائي أم مقصود فلا يزال الأمر قيد التحقيقات.