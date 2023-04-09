مبادرة جزيرة الحجر لتجهيز شنط رمضان بالمنوفية.. أطفال وبنات وشباب «صور»

جهود كبيرة في مستوى المجموعات الشبابية ومنظمات المجتمعي المدني في محافظة المنوفية، حيث يتم توزيع الآلاف الشنط يوميا على غير القادرين خلال شهر رمضان المبارك في إطار المبادرات المجتمعية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة.

توزيع شنط سلع غذائية على غير القادرين بالمنوفية

ففي مركز الشهداء، أطلق شباب قرية جزيرة الحجر، مبادرتهم لتوزيع مئات الشنط التي تحتوي علي سلع غذائية على المستحقين من أبناء القرية، وهي المبادرة التي يتم تنفيذها كل عام خلال شهر رمضان المبارك، وسط ترحيب من الأهالي ومشاركة كبيرة من المتطوعين.

850 أسرة استفادت من المبادرة في جزيرة الحجر بالمنوفية

وقال بلال كشك أحد منسقي المبادرة في قرية جزيرة الحجر بمركز الشهداء في محافظة المنوفية لـ«الوطن» إن المبادرة تشمل توزيع 650 شنطة مواد غذائية على المستحقين من الأهالي، فضلا عن توزيع مبالع مالية لأسر أخرى، مؤكدا أن هذه هي المرحلة الأولي فقط، وسيتم البدء في مرحلة أخرى خلال الأيام المقبلة.

وقال الدكتور حسام الصاوي أحد منسقي المبادرة إن المبادرة شارك فيها العشرات من شباب وأطفال القرية، تحت مظلة جمعية الشباب لدعم وتطوير المجتمع بجزيرة الحجر، موجها الشكر لكل من شارك من الفتيات والأطفال والشباب في للعمل الخيري للنهوض بالقرية، موضحا أن إجمالي المستفيدين حتى الآن 850 من المواد الغذائية والمبالغ المالية أسرة.