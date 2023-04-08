محافظ المنوفية يلتقي مسئولي «صناع الحياة» لبحث التعاون المشترك

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مسئولي جمعية صناع الحياة بالمحافظة، في إطار بحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والجمعية لتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لتلك الأسر لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، بحضور المهندس أحمد بهي الدين، رئيس مجلس إدارة جمعية صناع الحياة بالمحافظة، والمهندس حسين شعبان، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس أحمد عرفة عضو مجلس الإدارة.

لقاء محافظ المنوفية مع مسؤولي صناع الحياة

وتناول اللقاء مناقشة جهود المحافظة في ملف الحالات الإنسانية وتقديم المساعدات المالية والعينية لتلك الفئات المستحقة، وبالتنسيق مع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، كما تم استعراض أنشطة الجمعية ودورها المجتمعي فى إقامة العديد من المشروعات الخدمية والحرفية والإنتاجية لتوفير مصدر رزق ثابت لتلك الأسر.

دعم جمعية صناع الحياة بمواد غذائية ولحوم

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه سيتم دعم جمعية صناع الحياة بمواد غذائية ولحوم للوجبات الساخنة والتي تقدمها الجمعية طوال العام، مؤكداً التنسيق مع الجمعية للمشاركة في إنهاء قوائم الانتظار المدرجة بلجنة المساعدات بالمحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا.

كما أوضح المحافظ أنه سيتم مشاركة فريق متطوعي جمعية صناع الحياة بالمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة لتوزيعها على الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة والمنشآت الحكومية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتحقيق العوائد البيئية والاقتصادية للمساهمة في تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية صناع الحياة بالمحافظة، أن الجمعية تستهدف خلال عام 2023 توفير 100 مشروع خدمي متنوع وإعادة تأهيل 200 سقف وتوزيع ملابس جديدة لـ10 آلاف مستفيد وتقديم مساعدات مالية لـ5 آلاف أسرة، وما يقرب من 300 ألحفة وبطاطين، فضلا عن قيام الجمعية بتوزيع 3 أطنان لحوم و200 وجبه شهريا طوال العام، وذلك من خلال 10 مقرات رئيسية ومجهزة بنطاق المحافظة وبمشاركة 1000 متطوع، مضيفا أنه جار إنشاء حضانة للأطفال المبتسرين (حديثى الولادة) بمركز تلا لتقديم الخدمات الطبية بالمجان وتزويدها بالكوادر الطبية المتخصصة.

من جانبه ثمن محافظ المنوفية مجهودات جمعية صناع الحياة في خدمة وتنمية المجتمع دورها الرائد في العمل الخيري والمساهمة المجتمعية في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدا على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.