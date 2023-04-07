أسعار كحك العيد في منافذ التموين بمحافظة المنوفية وعناوينها

تستعد معارض أهلا رمضان ومنافذ المتوين بالمحافظات لطرح الكحك والبسكويت بأسعار مخفضة قبل أسبوعين من عيد الفطر المبارك 2023، حيث إن أسعار كحك العيد في منافذ التموين بالمنوفية بأسعار مخفضة وعنوانها سيكون بخصومات على المطروح للمواطنين في إطار خطة الدولة لتوفير كل ما تحتاجه الأسر المصرية بأسعار مخفضة.

أسعار كحك العيد في منافذ التموين بالمنوفية بأسعار مخفضة

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار كحك العيد في منافذ التموين بالمنوفية بأسعار مخفضة وعنوانها، والتي تشمل البيع بسعر 120 جنيها لكيلو الكحك السادة ويتم الإعلان عن تخفيضات خلال الأيام القادمة بعد توزيع الكميات المعروضة من التجار علي المعارض والمجمعات الإستهلاكية في المدن والمراكز.

وتبلغ قيمة كيلو كعك السادة، حوالي 120 جنيها، فيما يبلغ سعر كعك ملبن أو عجوه 120 جنيها، وسعر كيلو كعك عين جمل 150 جنيها، وسعر كيلو بيتي فور 160 جنيها، وتتروح أسعار كيلو البسكويت من 100 إلى 120 جنيها.

عناوين بيع أسعار كحك العيد في منافذ التموين بالمنوفية بأسعار مخفضة

وردا على سؤال ما هي أسعار كحك العيد في منافذ التموين بالمنوفية بأسعار مخفضة وعنوانها، أكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السعر أقل من السوق وبتخفيضات متفاوتة لأن المخبوزات والكحك والبسكوت تخضع للعرض والطلب من المواطنين.

وحول عناوين بيع كحك العيد في المنوفية، قال وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أنه سيتم بيع كحك العيد 2023 في معارض أهلا رمضان في جميع المراكز والمدن بواقع 20 منفس علي الأقل، بحيث يكون في كل مدينة فرعان يوفران كحك العيد، فضلا عن الجمعيات الاستهلاكية والتي ستطرح أيضا كحك العيد خلال الأيام القليلة المقبلة بأسعار مخفضة تسهيلا على المواطنين.