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كاتب صحفي لـ مصطفى عمار: محمد سلام امتداد لمدرسة الكوميديا المصرية

كاتب صحفي لـ مصطفى عمار: شخصية جادة رغم براعته في الكوميديا

كتب:

شريف سليمان
11:55 م | السبت 11 مارس 2023
الفنان محمد سلام

الفنان محمد سلام

أكد الكاتب الصحفي أشرف شرف، أن الفنان محمد سلام امتداد لمدرسة كبيرة جدا في الكوميديا المصرية، مثل الفنان فؤاد المهندس موضحًا: «سلام شخصية جادة جدا، البعض يصفه بأنه رخم، لا يمزح كثيرا، لكنه أحد أهم نجوم مصر في الكوميديا، ويعامل خارج مصر كـ ميجا ستار».

وأضاف خلال حواره ببرنامج «ملعب الفن»، مع الإذاعي مصطفى عمار، عبر أثير إذاعة راديو «أون سبورت إف إم»: «مسلسل جات سليمة من بطولته ودنيا سمير غانم سيكون منافسا قويا لمسلسل الكبير أوي لأحمد مكي، ويجب ألا تعتمد دنيا سمير غانم على محمد سلام في الكوميديا طوال الوقت، وأعتقد أن المسلسل سيكون مختلفا».

إلى ذلك، قال الناقد الفني محمد نبيل، إنّ الفنان أحمد مكي يربح الرهان دائما، من خلال مختلف أجزاء الكبير أوي، مشددًا على أن المخرج أحمد الجندي لعب دورا كبيرا في إنجاح المسلسل، لا يقل أبدا عن أحمد مكي، مشيرًا إلى أنه يصعب منافسة هذا المسلسل على لقب «أفضل مسلسل كوميدي».

وأضاف: «أحمد مكي قدم أغرب شيء في الدراما المصرية، إذ أن الجزء الخامس فشل فشلا ذريعا، لكن الجزء السادس كان أحد أهم الأجزاء، واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا جدا».

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