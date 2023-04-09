3.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد خلال مارس 2023

أعلنت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، أن الضرائب والرسوم الجمركية بجمارك بورسعيد خلال مارس 2023، بلغت 3.8 مليار جنيه.

الإفراج عن السلع الاستراتيجية

واضافت في بيان، أن جمارك بورسعيد برئاسة محمد حسام الدين، أفرجت عن مشمول نحو عدد 9028 شهادة جمركية وارد نهائي «شرق- غرب- إسماعيليه» بورسعيد خلال شهر مارس 2023، وذلك لكل السلع الإستراتيجية مثل «القمح والبقول والذرة وغيرها» والمواد الخام، ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد 709 ملايين و952 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات، نحو 3 مليارات و177 مليون و231 ألف جنيه.

7450 حاوية لكل النظم

كما قامت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، خلال الفترة ذاتها، بتصدير مشمول 1558 بيان جمركي صادر بعدد 7450 حاوية تحت كل النظم «نهائي – سماح مؤقت – دروباك»، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3 مليارات و804 ملايين 63 ألف جنيه، لأصناف متعددة منها مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية، جرى تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بنحو 400 ألف جنيه مصري.

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر مارس 2023، نحو 3 مليارات و887 مليون و183 ألف جنيه.