جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية غير خالصة الضرائب

تمكنت الإدارة العامة للمنافذ ببورسعيد، برئاسة السيد أحمد حسن، بالتنسيق مع شرطة موانئ بورسعيد، من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك.

إخبارية سرية

كانت البداية بوصول معلومات سرية لإدارة منفذ الرسوة الجمركي ببورسعيد، تفيد محاولة «م. ت. م»، سائق السيارة رقم «ر د ق 3891»، القيام بتهريب كمية من البضائع أجنبية الصنع دون دفع رسوم أو ضرائب.

تشكيل لجنة جمركية

وقرر السيد أحمد حسن، مدير إدارة المنافذ، تشكيل لجنة جمركية برئاسة إسلام محمد الشناوي ومحمد عبده الريس وسامي أبوسرجيوس ومحمد السيد الحليلي، مدير التعريفة، وأحمد الطوبشي، مدير ادارة الأمن الجمركي، ووليد الزند، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، لتفتيش السيارة حال وصولها للمنفذ، فتبين وجود عدد 210 «قاروصة سجائر» أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية ومختلفة الأنواع مخبأة بداخل السيارة، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 67 ألفا و620 جنيها.

تحرير محضر جمركي

وقرر السيد أحمد حسن، مدير إدارة المنافذ الجمركية، اتخاذ كافة الإجراءات الجمركية والقانونية لمخالفة الواقعة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، ولائحته التنفيذية.

يأتي ذلك تنفيذ تعليمات الشحات الغتوري، رئس مصلحة الجمارك، ومحمد حسام، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، ومحمد حنفي، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.