طرح سمك بلطي في الوادي الجديد بأسعار مخفضة.. اعرف التفاصيل

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادي الجديد، اليوم، طرح كميات كبيرة من أسماك «البلطي» الطازجة بأسعار مخفضة واردة من منطقة مفيض توشكى والتي يصل سعر الكيلو الواحد إلى 22.5 جنيه، في منافذ الوحدة المخصصة لبيع المنتجات الغذائية المخفضة.

طرح أسماك بلطي بأسعار مخفضة في الوادي الجديد

وقال جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، لـ«االوطن»، إنّه بناءً على توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في إقامة منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة للحد من ارتفاع الأسعار والتخفيف عن كاهل الأسر الواحاتية، تستمر الوحدة المحلية بالمركز في طرح السلع الأساسية في المنافذ الثابتة والمتنقلة، إذ تمّ تكثيف حملات المرور اليومي على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التوسع في فتح المنافذ والمجمعات الاستهلاكية

وأوضح رئيس مركز الخارجة، أنّ المركز بدأ في توفير السلع الأساسية واللحوم في المعارض حتى آخر شهر رمضان؛ لتوفير كل المنتجات وتأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية وطرحها للجمهور بالمعارض ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة أيضًا مع توفير منتجات الخضروات والفاكهة وأيضًا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك.