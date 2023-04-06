أسعار السمك الیوم الخميس 6-4-2023 في الأسواق.. البلطي بـ66 جنيها

تشهد أسعار السمك الیوم الخميس 6-4-2023 استقراراً ملحوظاً في الأسواق المصرية للجملة بسبب وفرة المعروض، ويعد الإقبال على شراء وتناول الأسماك مستمر طوال العام ولكنه يزداد الفترة الحالية بمناسبة شم النسيم وشهر رمضان الكريم وفقا لما قالة أحمد السيد عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

وأوضح السيد عضو شعبة الأسماك في الغرفة التجارية، أنَّ أسعار السمك اليوم الخميس 6-4-2023 في الأسواق والمحلات جاءت كالتالي:

أسعار سمك البلطي

- يتراوح سعر البلطي بين 66 و68 جنيهًا.

- فيليه بلطي بين 40 و200 جنيه.

- مكرونة سويسي بين 70 و110 جنيهات.

- يتراوح سعر الكابوريا بين 30 و90 جنيهًا.

أسعار سمك البوري

- يتراوح سعر الجمبري بين 160 و260 جنيهًا.

- السبيط بين 110 و230 جنيهًا.

- البوري بين 40 و66 جنيهًا.

- الكاليماري بين 110 و230 جنيهًا.

أسعار الأسماك في مصر

- يتراوح سعر السردين بين 35 و75 جنيهًا.

- قشر بياض بين 70 و100 جنيه.

- الدنيس بين 100 و160 حنيهًا.

- المرجان بين 36 و42 جنيهًا.

- الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

- البربون بين 45 و55 جنيها.

- الوقار بين 100 و120 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

- يتراوح سعر البلطي بين 45 و50 جنيها.

- البلطي الأسواني بين 25 و 45 جنيها.

- الفيليه البلطي المجمد بين 80 و110 جنيهات.

- قشر بياض بين 90 و120 جنيها.

- السبيط بين 130 و210 جنيهات.

- المكرونة المجمدة بين 30 و50 جنيها.

- يتراوح سعر البوري بين 60 و90 جنيها.

- يبلغ سعر السردين المجمد 60 جنيها.

توقعات الأسعار الفترة المقبلة

وأضاف عضو شعبة الأسماك في الغرفة التجارية أنه من المتوقع استمرار حالة الهدوء التي تشهدها الأسماك الي ما بعد انتهاء عيد الفطر المبارك ويعتبر البلطي و السردين و السبيط و الجمبري والفيليه الأكثر مبيعاً.

ونجحت مصر في الوقت الحالي بتحقيق 85% من الاكتفاء الذاتي الخاص بالإنتاج السمكي بالاضافة الي أن المصايد الطبيعية التي قامت مصر بإنتاجها وصلت إلى 400 ألف طن.