أسعار السمك الیوم السبت 8-4-2023 في الأسواق.. البوري بـ70 جنيها

استقرت أسعار السمك الیوم السبت 8-4-2023 في الأسواق، وتتراوح سعر السمك البلطي ما بين 66 جنيهًا إلى 68 جنيهًا والقشر بياض ما بين 70 جنيهًا إلى 100 جنيها، والقراميط من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا وفقًا لما قاله صلاح الباز أحد تجار السمك في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك البلطي

واستقرت أسعار السمك البلطي منذ بداية شهر رمضان الكريم، ويتراوح سعر البلطي صغير الحجم ما بين 20 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، ويسمى بلطي أسواني، أما البلطي متوسط الحجم فيتراوح سعره ما بين 66 جنيهًا إلى 68 جنيهًا، والحجم الكبير يتراوح سعره ما بين 70 إلى 75 جنيهًا.

أسعار الأسماك في سوق العبور الیوم

كما استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور الیوم مع انتظام حركة توريد الأسماك إلى سوق العبور، ويبدأ سعر الفليه البلطي من 40 جنيهًا إلى 200 جنيهًا، والقشر بياض من 70 جنيهًا إلى 100 جنيه، وبياض أملس بلدي بحوالي 60 جنيهًا إلى 100 جنيه، فيما وصل سعر القشر بياض أملس خليجي بحيرة ناصر ما بين 30 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، والثعابين ما بين 50 جنيهًا إلى 250 جنيهًا، والمكرونة الخليجي ما بين 55 جنيهًا إلى 65 جنيهًا.

أسعار الأسماك في مصر الیوم

وشهدت أسعار الأسماك في مصر الیوم تراجعًا طفيفًا في أسعار سمك الموسى، إذ تراوح سعر سمكة موسى ما بين 160 جنيهًا إلى 260 جنيهًا، فيما وصل سعر السبيط الى 110 جنيهات حتى 230 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة في مصر حوالي 30 إلى 40 جنيهًا للمكرونة المجمدة، وبلغ سعر المرجان المجمد حوالي 20 إلى 30 جنيهًا، ووصل سعر البربون المجمد من 25 جنيهًا إلى 35 جنيهًا.

أسعار سمك البوري

سجلت أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم 90 جنيهًا للحجم الكبير بينما بلغ سعر البوري متوسط الحجم 70 جنيهًا.