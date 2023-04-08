يسرا تعلن انتهاء تصوير مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

أعلنت الفنانة يسرا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، انتهاء تصوير مسلسلها الرمضاني 1000 حمد الله على السلامة.

ونشرت يسرا البوستر الدعائي وعلقت عليه: «إمبارح كان فركش مسلسل 1000 حمد الله علي السلامة الساعة 8 ونص صباحا، سعدت جدا جدا بالمسلسل ورغم كل الظروف اللي بنمر بها كان أهم حاجة عندي أرسم البسمة على وشكم، وأتمنى أن يكون العمل عجبكم.. كان من حسن حظي باقة عظيمة من الفنانين المحبوبين سعدت جدا بالعمل معاهم لأنهم السبب في إن إحنا نسعدكم».

وأضافت يسرا: «ابتديت المسلسل بحبيبي الفنان بيومي فؤاد وده وشه وش الخير علينا .. أما محمد ثروت وشيماء دول حقيقي حبايب قلبي.. بشكر كل الوجوه الصاعدة على تفانيهم والتزامهم.. آدم، عنبة، ميان.. بشكر حبيبي أوتاكا وأولا وليس أخيرا بشكر كل العاملين باللوكيشن سواء أمام الكاميرا أو خلفها حقيقي تعبتوا».

واختتمت يسرا: «ربنا يسعدكم كلكم ويوفقكم جميعا.. ألف شكر العدل جروب.. وكل سنة وانتم طيبين بحبكم من قلبي».