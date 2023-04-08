أسرة مسلسل جميلة يحتفلون بنجاح العمل (صور)

أعلنت الفنانة عبير صبري عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، احتفال صناع عمل مسلسل جميلة بنجاحه.

ونشرت عبير صبري، صورا من الاحتفال، وعلقت عليها: «شكرا المنتج الكبير جمال العدل وزوجته حبيبتي داليا على الاحتفال بنجاح مسلسل جميله».

أبطال مسلسل جميلة

ويضم مسلسل جميلة عددا كبيرا من الفنانين من بينهم سوسن بدر، وهاني عادل، ويسرا اللوزي، وعبير صبري، وعبير منير، وأحمد وفيق، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويُعرض المسلسل على قناة سي بي سي 06:13 مساءً عبر قناة مصر الأولى الأربعاء 07:30 مساءً قناة سي بي سي دراما 07:30 مساءً.