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مسلسل جميلة الحلقة 17.. عبير صبري تهدد ابنها بالحرق بعد كشف علاقتها بهشام

كتب:

هبة أمين
08:46 م | السبت 08 أبريل 2023
عبير صبري في مسلسل جميلة

عبير صبري في مسلسل جميلة

شهد مسلسل جميلة الحلقة 17 بطولة ريهام حجاج، كشف الطفل يونس، علاقة والدته نيرمين وتقوم بدورها عبير صبري، مع الدكتور هشام صديق والده ويقوم بدوره أحمد وفيق، وذلك خلال جلوسهما سويًا بالمنزل، وتوهم والدته أن الطفل نائمًا، ولكنه استيقظ وخلال تواجده بالدور العلوي، استمع لأجزاء من الحديث الدائر بين والدتها وهشام، ولكن حدثت مفاجأة أربكت حسابات الجميع.

مسلسل جميلة الحلقة 17

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 17، بدأت نيرمين وهشام الحديث عن طليقها زياد ويقوم بدوره هاني عادل، وخلال حديث هشام عن كراهيته الشديدة لصديقه زياد، بدأ الطفل يونس في تصوير الحديث الذي يدور بين والدته نيرمين وهشام، وفجأة رن الهاتف الذي يحمله، وانتبهت إليه نيرمين وهشام.

أحداث مسلسل جميلة 

خرج هشام مسرعًا من منزل نيرمين، فيما صعدت هي إلى غرفة ابنها وبدأت في الاعتداء عليه بالضرب وتعنيفه، وتهديده بالحرق بالنيران من خلال أعواد الثقاب التي كانت تحملها بين يديها، إذا ما أخبر أحدًا وخصوصًا والده بما رآه وسمعه من الكلام الذي دار بينها وهشام.

أزمات مسلسل جميلة

يبكي الطفل يونس، ويشعر بالذعر إزاء تصرفات والدته معه، ويقسم لها باكيًا أنه لن يتفوه بكلمة واحدة، ولن يفصح عن أي شيء سمعه، وعندما سألته نيرمين غاضبة عن الشخص الذي كان يتصل به تليفونيًا، أخبرها بأنها جدته لوالده هي التي كانت تحاول الوصول إليه.

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بقلم هبة أمين