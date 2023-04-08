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موعد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة اليوم

كتب:

سحر العزازي
01:02 م | السبت 08 أبريل 2023
مسلسل جميلة

مسلسل جميلة

يبحث عدد كبير من المتابعين عبر محركات البحث والسوشيال ميديا عن موعد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة في رمضان 2023 ، بعد التفاعل الكبير من الجمهور مع الحلقات السابقة والتي شهدت تطورات كثيرة للصراع بين جميلة وأسرتها بعد أن تنازل لها والدها قبل وفاته عن ممتلكاته وأمواله.

مواعيد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة 

يأتي عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، على قناة الحياة في تمام الساعة 1:15 صباحًا والإعادة 6:45، كما يعرض سي بي سي 06:13 مساءً عبر قناة مصر الأولى الأربعاء 07:30 مساءً قناة سي بي سي دراما 07:30 مساءً.

قصة وأحداث مسلسل جميلة لريهام حجاج

تدور أحداث مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، حول صراع بين البطلة جميلة وعائلتها بسبب الميراث، ويشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين من بينهم سوسن بدر، وهاني عادل، ويسرا اللوزي، وعبير صبري، وعبير منير، وأحمد وفيق ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

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مواعيد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة في رمضان 2023

مواعيد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة في رمضان 2023

موعد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج على قناة cbc اليوم

موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج
بقلم سحر العزازي