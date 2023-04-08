موعد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة اليوم

يبحث عدد كبير من المتابعين عبر محركات البحث والسوشيال ميديا عن موعد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة في رمضان 2023 ، بعد التفاعل الكبير من الجمهور مع الحلقات السابقة والتي شهدت تطورات كثيرة للصراع بين جميلة وأسرتها بعد أن تنازل لها والدها قبل وفاته عن ممتلكاته وأمواله.

مواعيد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة

يأتي عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، على قناة الحياة في تمام الساعة 1:15 صباحًا والإعادة 6:45، كما يعرض سي بي سي 06:13 مساءً عبر قناة مصر الأولى الأربعاء 07:30 مساءً قناة سي بي سي دراما 07:30 مساءً.

قصة وأحداث مسلسل جميلة لريهام حجاج

تدور أحداث مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، حول صراع بين البطلة جميلة وعائلتها بسبب الميراث، ويشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين من بينهم سوسن بدر، وهاني عادل، ويسرا اللوزي، وعبير صبري، وعبير منير، وأحمد وفيق ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.