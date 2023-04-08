رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مسلسل جميلة الحلقة 17.. ورطة عائلة ريهام حجاج بسبب زواج أكرم

كتب:

هبة أمين
03:00 م | السبت 08 أبريل 2023
نبيل عيسى في مسلسل جميلة

نبيل عيسى في مسلسل جميلة

يعرض مساء اليوم مسلسل جميلة الحلقة 17 بطولة ريهام حجاج، ويشهد محاولة أكرم شقيق جميلة ويقوم بدوره نبيل عيسى، الزواج من صديقته مي، وإحضارها إلى منزله ودعوة عدد من أصدقائه، لمشاركته حفل عقد قرانه عليها، وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه والدته وتقوم بدورها سوسن بدر، عن قرار الموافقة على هذه الزيجة.

مسلسل جميلة الحلقة 17 

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 17 بطولة ريهام حجاج، مع وصول أكرم بصحبة العروس، يتفاجأ برفض والدته لهذه الزيجة من الأساس، وتراجعها عن قرار الموافقة الذي أبدته في وقت سابق، خاصة بعد ما كشفته جميلة من معلومات عن الصحيفة الجنائية للعروس وتاريخها غير المشرف للعائلة.

أحداث مسلسل جميلة 

وكانت جميلة قد أعلنت رفضها لهذه الزيجة بسبب الأحكام الصادرة ضد العروس، ولكن دعمت والدتها قرار زواج نجلها أكرم بعد محاولة انتحاره وبعد انتشار الفيديو الذي يجمعها وحبيبها طارق نصار ويقوم بدوره سامح الصريطي.

مؤامرات ضد جميلة 

وأقنعت شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، مي صديقة أكرم وتقوم بدورها مروة الأزلي، بفكرة الزواج من أكرم وعدم إجهاض جنينها، خاصة أنه سيحصل على ميراثه الذي يقدر بالملايين.

اقرأ المزيد:

مسلسل جميلة الحلقة 16.. سوسن بدر تلتقي زوجها القديم وتخبره بسر آية

مسلسل جميلة الحلقة 16.. نيرمين تشتري ملابس رجالي بـ فيزا طليقها زياد

مسلسل جميلة الحلقة 16.. عبير صبري تقود حملة تحريض ضد عائلة ريهام حجاج

مسلسل جميلة الحلقة 16.. بلطجي يعتدي على شريف بالضرب في منزله

مسلسل جميلة الحلقة 16.. سوسن بدر تطلب نقل ممتلكات ريهام حجاج باسمها

مسلسل جميلة الحلقة 16.. أزمة بين سامح الصريطي وسوسن بدر بسبب جريمة قتل

مسلسل جميلة الحلقة 16.. هل تنجح شهيرة في إقناع حبيبها بارتكاب جريمة قتل؟

مسلسل جميلة الحلقة 15.. سوسن بدر تطلب من طارق نصار ارتكاب جريمة قتل
بقلم هبة أمين