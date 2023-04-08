مسلسل جميلة الحلقة 17.. ورطة عائلة ريهام حجاج بسبب زواج أكرم

يعرض مساء اليوم مسلسل جميلة الحلقة 17 بطولة ريهام حجاج، ويشهد محاولة أكرم شقيق جميلة ويقوم بدوره نبيل عيسى، الزواج من صديقته مي، وإحضارها إلى منزله ودعوة عدد من أصدقائه، لمشاركته حفل عقد قرانه عليها، وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه والدته وتقوم بدورها سوسن بدر، عن قرار الموافقة على هذه الزيجة.

مسلسل جميلة الحلقة 17

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 17 بطولة ريهام حجاج، مع وصول أكرم بصحبة العروس، يتفاجأ برفض والدته لهذه الزيجة من الأساس، وتراجعها عن قرار الموافقة الذي أبدته في وقت سابق، خاصة بعد ما كشفته جميلة من معلومات عن الصحيفة الجنائية للعروس وتاريخها غير المشرف للعائلة.

أحداث مسلسل جميلة

وكانت جميلة قد أعلنت رفضها لهذه الزيجة بسبب الأحكام الصادرة ضد العروس، ولكن دعمت والدتها قرار زواج نجلها أكرم بعد محاولة انتحاره وبعد انتشار الفيديو الذي يجمعها وحبيبها طارق نصار ويقوم بدوره سامح الصريطي.

مؤامرات ضد جميلة

وأقنعت شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، مي صديقة أكرم وتقوم بدورها مروة الأزلي، بفكرة الزواج من أكرم وعدم إجهاض جنينها، خاصة أنه سيحصل على ميراثه الذي يقدر بالملايين.