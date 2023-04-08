مسلسل جميلة الحلقة 17.. ريهام حجاج تمنع زواج شقيقها وتهدد عروسته بالسجن

شهد مسلسل جميلة الحلقة 17 بطولة ريهام حجاج، قيام جميلة بمنع إتمام عقد قران شقيقها أكرم الذي يقوم بدوره نبيل عيسى، من صديقته «مي» وتؤدي دورها مروة الأزلي، حيث حضرت جميلة قبل لحظات من عقد القران، وطلبت من المأذون عدم استكمال إجراءاته، وهددت العروس في حال عدم مغادرتها، سيتم إلقاء القبض عليها من وحدة تنفيذ الأحكام، لأنها أبلغت عنها.

مسلسل جميلة الحلقة 17

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 17، فوجئ أكرم عقب وصوله للمنزل بصحبة العروس، رفض والدته لزواجه، وجلس بصحبتها يرجوها الموافقة، وعدم التراجع حتى لا تسبب له إحراجًا، ومع إصراره اشترطت والدته بأن موافقتها على الزواج مرهونة بتطليق صديقته بعد أسبوعين، حتى يكون الأمر الطبيعي أمام الناس، عندما يتم الكشف عن خبر حملها.

أحداث مسلسل جميلة

وقبل إتمام إجراءات الزواج، حضرت جميلة إلى منزل والدتها، وهددت العروس بأنها أبلغت عنها، خصوصًا وأن عليها أحكامًا قضائية صادرة ضدها، وأفصحت جميلة عن كل القضايا المشينة المتورطة بها عروس شقيقها.

أزمات جميلة

تركت العروس المنزل باكية هربًا قبل وصول الشرطة، ولحق بها أكرم ولكنها أصرت على المغادرة وتأكيدها على الذهاب إلى منزل صديقتها شيري للمكوث لديها وتقوم بدورها يسرا اللوزي.