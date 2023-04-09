4 قرارات من النيابة العامة بشأن المتهمين بقتل عجلاتي في حلوان

قررت النيابة العامة، حبس 3 أشخاص بتهمة قتل شاب بالقاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة، وإجراء تحليل مخدرات للمتهمين، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

مقتل شاب بسبب خلافات الجيرة

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من مستشفى النصر، مفاده استقبال الشاب «محمد. ص»، وشهرته «أوشا» يعمل عجلاتي، مصابا بتهشم في الرأس، وتم حجزه في الرعاية المركزة في غيبوبة، إلا أنه ظل لمدة 3 أيام يصارع الموت، وتوفى.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالانتقال والفحص، تبين قيام 3 أشخاص بالاعتداء عليه بسبب خلافات الجيرة، وباجراء التحريات، أمكن من التوصل لمرتكب الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة القتل العمد

شرح المحامي محمود عبدالله، في حديثه لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة القتل العمد، كما جاءت في قانون العقوبات المصري، موضحا: «نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنَّه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».