محمد رمضان يطرح البرومو الدعائي لفيلم هارلي (فيديو)

طرح الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام البرومو الدعائي لفيلم هارلي، والمقرر عرضه موسم عيد الفطر.

ونشر محمد رمضان البرومو الدعائي، وعلق عليه قائلا: «هارلي وأسيل هتشوفوهم في عيد الفطر2023، بجميع دور العرض.. ثقة في الله نجاح هارلي أسطورة الأسفلت».

فيلم هارلي

من المقرر أن يعرض فيلم هارلي خلال موسم عيد الفطر، وينتمي لنوعية الافلام الاكشن والرومانسية وهو بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، وعدد من الفنانين، من إخراج محمد سمير.