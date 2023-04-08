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مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.. محمد رمضان يعرف سر وداد 

كتب:

سهيلة هاني
08:25 م | السبت 08 أبريل 2023
مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17

بدأ مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 بمواجهة بين عايدة التي تمثل دورها الفنانة زينة وسيد شقيق جعفر، واتهم الأخير عايدة بأنها السبب في هروب وداد من المنزل، لتخبره عايدة أنها لا تعرف شيئا عنها، وأن وداد هي من قامت بضربها على رأسها للتخلص منها.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17

وتفاجأ جعفر من كلام عايدة وسألها عن سبب فعل وداد ذلك لكنها رفضت إخباره في البداية وأمام أخيه سيد، ورفض سيد أن يصدق كلام عايدة واتهمها أنها تكذب عليه وتدعى ذلك، ليوضح له جعفر أن وداد هي من فعلت ذلك بعد ربطه كلام زينة بهروب وداد ليتركه سيد ويذهب، وذلك خلال مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.

وأخبرت عايدة جعفر أثناء مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 أنها رأت وداد وهي تزور شوقي فتح الله في السجن أثناء زيارتها لوالدها، ليصمت جعفر ويتفاجأ من كلام عايدة.

موعد مسلسل جعفر العمدة 

ويعرض مسلسل جعفر العمدة على قناة dmc دراما الساعة 6:15 مساء، بعد أذان المغرب مباشرة. 

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