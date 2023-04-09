القبض على المتهمين بقتل سائق في القليوبية.. أنهوا حياته لسرقته

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سائق بالقليوبية، وضبط مرتكبي الواقعة.

وقال بيان لوزارة الداخلية، إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، بالعثور على جثة لشخص بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أنها لـ«سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الخاصة - مقيم بالقاهرة» وبها عيار ناري، وعُثر بحوزته على «هاتف محمول- مبلغ مالى».. كما تم العثور على سيارة المجني عليه بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما «شخصين- مقيمين بمحافظتي القاهرة والقليوبية».. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وفي سبيل ذلك اتصلا بأحد تطبيقات الهاتف المحمول لاستدعاء سيارة، بدعوى توصيلهما لمنطقة شبرا الخيمة.

ولدى وصول المجني عليه بالسيارة، طلبا منه توصيلهما للمنطقة المشار إليها، وقبل وصولهما أجبراه على التوجه لمحل البلاغ، وأطلق أحدهما عليه عيار ناري كان بحوزته فأودى بحياته.

وألقيا جثته من السيارة، واستوليا على المسروقات ولاذا بالهرب، وتم بإرشادهما ضبط «الهاتف المستولى عليه- مفتاح سيارة المجني عليه- سلاح أبيض "سكين"- فرد محلي - طلقتين لذات العيار- 3 هواتف محمولة».

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.