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ضبط صاحب مقهى افترش الطريق العام لتقديم وجبات السحور بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
01:42 ص | الأحد 09 أبريل 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما جرى نشره عبر أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، من تعليق مدعوم ‏بصورة، تتضمن تضرر صاحب الحساب من قيام مالك مقهى كائن أسفل ‏أحد الكباري بميدان الحجاز بمحافظة القاهرة، باستغلال مساحة غير مُخصصة له، وافتراش المقاعد ‏والطاولات، لتقديم وجبات السحور الرمضانية وتشغيله للموسيقى الصاخبة‏‏.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب المقهى محل ‏الشكوى، وجرى رفع كل صور الإشغالات الخاصة بالمقهى ‏والمحلات والباعة الجائلين بالمنطقة محل الشكوى.

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