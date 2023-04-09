ضبط صاحب مقهى افترش الطريق العام لتقديم وجبات السحور بالقاهرة
كتب:
محمد بركات
01:42 ص | الأحد 09 أبريل 2023
صورة أرشيفية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما جرى نشره عبر أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، من تعليق مدعوم بصورة، تتضمن تضرر صاحب الحساب من قيام مالك مقهى كائن أسفل أحد الكباري بميدان الحجاز بمحافظة القاهرة، باستغلال مساحة غير مُخصصة له، وافتراش المقاعد والطاولات، لتقديم وجبات السحور الرمضانية وتشغيله للموسيقى الصاخبة.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب المقهى محل الشكوى، وجرى رفع كل صور الإشغالات الخاصة بالمقهى والمحلات والباعة الجائلين بالمنطقة محل الشكوى.