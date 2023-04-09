ضبط صاحب مقهى افترش الطريق العام لتقديم وجبات السحور بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما جرى نشره عبر أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، من تعليق مدعوم ‏بصورة، تتضمن تضرر صاحب الحساب من قيام مالك مقهى كائن أسفل ‏أحد الكباري بميدان الحجاز بمحافظة القاهرة، باستغلال مساحة غير مُخصصة له، وافتراش المقاعد ‏والطاولات، لتقديم وجبات السحور الرمضانية وتشغيله للموسيقى الصاخبة‏‏.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب المقهى محل ‏الشكوى، وجرى رفع كل صور الإشغالات الخاصة بالمقهى ‏والمحلات والباعة الجائلين بالمنطقة محل الشكوى.