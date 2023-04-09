مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18.. الدكتور ربيع ينجح في إعادة العترة شابا

ينتظر جمهور مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18 بشغف بالغ، بعد الأحداث المثيرة والمضحكة التي عرضتها حلقات المسلسل، وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، في إطار اجتماعي كوميدي يناقش عدد من القضايا بصورة كوميدية طريفة، يحبها كثير من الجمهور ومتابعي مسلسل الكبير منذ الجزء الأول، ويقدمه الفنان أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد وغيرهم.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18

نجح الدكتور ربيع الذي يجسد شخصيته بيومي فؤاد، في إعادة العترة ابن الكبير أوي إلى طبيعته مرة أخرى، بعد أن أصبح رجلا مسنا بسبب تركبية من تركيباته، ويعرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18 باقي الأحداث.

ويستكمل مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18 أحداث المسلسل، بعد انتهاء الحلقة السابعة عشر على مشهد طريف، وهو ظهور الكبير أوي بشنب ضخم، أثار دهشة العترة ومربوحة، ليتضح أن شنب الكبير الضخم حدث بسبب تركيبة من تركيبات الدكتور ربيع.

موعد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على شاشة قناة on الساعة 6:15 مساء، بعد أذان المغرب مباشرة.