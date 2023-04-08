مسلسل الكبير أوي 7.. شكسبير يظهر في المزاريطة بسبب هجرس

شهد مسلسل الكبير أوي 7 ظهوراً خاصاً للكاتب الكبير شكسبير خلال تحضيرات جوني «أحمد مكي» وهجرس «محمد سلام» لعمل مسرحي ضمن فريق من أهالي المزاريطة، وأثناء تصويرهم للمسرحية عرض هجرس إخراج مسرحية للكاتب العالمي شكسبير مجهولة الاسم، ولكن جوني اعترض على ذلك لأنه غير متأكد من أن هذا المشهد لشكسبير.

وتساءل كثير من المتابعين عمن هو شكسبير الذي ظهر خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7، وهذا ما نقدمه في السطور التالية:

مسلسل الكبير أوي 7.. ظهور شكسبير

وظهر خلال مسلسل الكبير أوي 7 الفنان المسرحي شكسبير وهو شاعر وكاتب مسرحي وممثل إنجليزي بارز في الأدب الإنجليزي خاصة، والأدب العالمي عامة، سُمي بشاعر الوطنية وتتكون أعماله من 39 مسرحية و158 قصيدة قصيرة (سوناتات) واثنتين من القصص الشعرية (قصيدتين سرديتين طويلتين) وبعض القصائد الشعرية، وقد تُرجمت مسرحياته وأعماله إلى كل اللغات الحية، وتمت تأديتها أكثر بكثير من مؤلفات أي كاتب مسرحي آخر.

أعمال الفنان المسرحي شكسبير

ومن أشهر أعمال شكسبير الذي ظهر اسمه خلال مسلسل الكبير أوي 7: تاجر البندقية، وجعجعة بلا طحن، وزوجات وندسور المرحات، والليلة الثانية عشرة أو كما تشاء، والأمور بخواتمها، والصاع بالصاع، ويوليوس قيصر، وعطيل، والملك لير، وأنطونيو وكليوباترا.