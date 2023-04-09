مائدة إفطار الخصوص تجمع 5 آلاف مواطن قليوبي.. وترفع شعار الوحدة الوطنية

شهدت مدينة الخصوص في محافظة القليوبية، أكبر مائدة إفطار جماعي، شارك فيها 5 آلاف مواطن من المنطقة، مسلمين ومسيحيين تحت شعار «الوحدة الوطنية.. رمضان يجمعنا»، إذ أقيم الإفطار في أكبر شوارع الخصوص، تحت رعاية النائب حسن عمر عضو مجلس النواب، بمشاركة الأهالي والأسر.

الوحدة الوطنية ورمضان يجمعان أهالي الخصوص

رفع المشاركون في إفطار الخصوص شعار «الوحدة الوطنية.. رمضان يجمعنا»، بمشاركة الأهالي من الأسر المسلمة والمسيحية من المقيمين بالمنطقة، وممثلين عن الأوقاف والمساجد والكنائس المنتشرة في ربوع المدينة التي تشتهر بأنها رمزا للوحدة الوطنية بمحافظة القليوبية.

قصة أكبر مائدة إفطار جماعي في الخصوص

قال حسن عمر عضو مجلس النواب لـ«الوطن»، إن إفطار الخصوص شارك فيه 5 آلاف من أهالي الخصوص، تحت شعارالمحبة والوحدة الوطنية في رمضان، وتبادلت فيه الأسر التهاني برمضان وعيد القيامة المجيد، وتم إقامته في أكبر شادر أقيم في الخصوص، ليسع هذا العدد الكبير في عادة رمضانية سنوية.

أوضح «حسن»، أن هذا الإفطار بالكامل من أهالي مدينة الخصوص، وتم تجهيز الوجبات باعتباره الإفطار الأكبر على مستوى القليوبية، وضم كل أسر وعائلات الخصوص، يجمعهم الود والفرحة والإخوة والترابط الوطني، تزامنا مع اقتراب عيد القيامة المجيد، مشيرا إلى أن الخصوص رمز الوحدة الوطنية في القليوبية، الكنائس فيها تعانق المساجد، في مشهد لا تراه إلا في مصر.

وأكد النائب، أن المائدة تمت بالتعاون بين الأهالي، مشيرا إلى أن فرحة رمضان جمعت الجميع في الخصوص، وأن كل أبناء المنطقة تعاونوا من أجل إنجاح الفعاليات، ولم يكن هناك فرق بين مسلم ومسيحي.