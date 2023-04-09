حفل إفطار جماعي بوحدة الغسيل الكلوي للأطفال في «طب بنها»

شارك الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، في حفل إفطار جماعي، نظمته وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بكلية الطب جامعة بنها، الذي جرى تنفيذه بمركز شباب مدينة بنها، من خلال قسم خدمة المجتمع وتنمية شئون البيئة بكلية طب بنها، بحضور الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب جامعة بنها لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع.

فعاليات الإفطار الجماعي لأطفال الغسيل الكلوي

أعرب «الصبروط» في بيان له، عن سعادته بالتواجد فى فعاليات الإفطار الجماعي، مشيدا بالدور الذي تقوم به جامعة بنها، مؤكدا أن مشاركته تأتي وفقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة التعاون المشترك بين الوزارة وهيئاتها المختلفة مع كل قطاعات ومؤسسات الدولة، لتحقيق التنمية الشاملة في ضوء الجمهورية الجديدة.

فعاليات وخدمات كلية الطب

أشارت الدكتورة نرمين عدلي، وكيل كلية الطب جامعة بنها، إلى أن وحدة الغسيل الكلوي للأطفال، ضمن فعاليات وخدمات متنوعة تقدمها كلية الطب بالجامعة، وأن الإفطار الجماعي يأتي ضمن الأنشطة التي يجري تنفيذها سنويا، في إطار خطة الكلية للخدمة المجتمعية.

وعلى هامش الإفطار جرى تكريم الأطفال والأسر المشاركة والطاقم الطبي والعاملين بالقسم، وعدد من المنشآت والعمال.