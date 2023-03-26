مبادرة «إفطار الطريق» من فريق الجوالة بميت نما القليوبية في رمضان (صور)

دشن فريق جوالة مركز شباب ميت نما، بإدارة شباب شبرا الخيمة مبادرة «إفطار الطريق» لإفطار المارة فى الشوارع مع أذان المغرب، فى أيام شهر الخير «شهر رمضان المعظم»، وبذلك يتوالى اهتمام الشباب بتنفيذ توصيات الاجتماع الأول لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الدكتور محمود الصبروط مع شباب فرق الجوالة والجوالات، لتشجيعهم على الأعمال الخيرية والتطوعية لما تصب فى المصلحة الشخصية والعامة.

وشهد اليوم تحرك فرق الجوالة فى خطوات سريعة للبدء في مبادرات مجتمعية باستغلال شهر الخير ليكون الانطلاقة لتحقيق أهداف الجوالة من تنمية الاتجاهات الاجتماعية السليمة، والشعور بالمسؤولية والقدرة على تحملها، وتقوية الروح الدينية، كما تنمى فيه حبه للخير ومساعدة الآخرين، وتساعده أيضا على الثقة بالنفس وبالغير.

مبادرة إفطار صائم بشباب القليوبية

وأوضح بيان مديرية الشباب والرياضة أنه تتلخص فكرة المبادرة باجتماع أعضاء فرق الجوالة وتعبئة الوجبات الجافة والسريعة من التمر والعصائر والمياه ، وتوزيعها على جميع المارة والمسافرين فى الشوارع، بالقرب من أذان المغرب، لأخذ ثواب إفطار صائم، فشهر الخير الأعمال فيه جزاءها متضاعف ، و يخلق الود والمحبة بين الناس ، فمراكز الشباب ما هى إلا مراكز خدمة متجتمعية ، فهى الرسالة المنوط اليها لتحقيق أهداف وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

أعمال خيرية كثيرة

الجدير بالذكر أنها هذه المبادرة هى استكمالا لما قدمته فرق الجوالة والجوالات على مستوى المحافظة فى العام الماضى من أعمال خيرية كثيرة، مثل تقديم الملابس الفائضة عن الاستعمال اليومى لدى الأسرة ميسورة الحال ، والتبرع بيها للمحتاجيها ، و شنط الخير ، وافطار الصائم فى الطرق السريعة، هذا بجانب الدور الهام الذي قدمته على مستوى المحافظة فى تصدى لمواجهة التحديات فى جائحة كورونا الموجة الأولى ، ولما أثبته من المشاركة الفعالة لهم فى شوارع المدن والقرى فى التعقيم والتطهير ، فلم يتكاسلوا عن تأدية واجبتهم إتجاه المجمتع ، والخروج بحلول سريعة لأزمة .